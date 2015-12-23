Капский: «Не хочу, чтобы БАТЭ тренировал Моуринью»

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский считает, что Жозе Моуринью не подходит белорусскому клубу.

«Может ли когда-нибудь Моуринью оказаться тренером БАТЭ? Никогда. Это мировой топ. Жозе очень сильный тренер, и он своими результатами добился всеобщего признания. Но это не тот тренер, который мне нравится. И это не тот тренер, с которым мне бы хотелось работать.



Не раз говорил, что я и сам могу спровоцировать, а у Моуринью сплошная провокация. Вся его жизнь и его поведение – сплошная провокация. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы наши болельщики и я работали с тренерами такого типа.

Но вообще это громко отвечать на такой вопрос: «Вы бы хотели, чтобы Моуринью работал в БАТЭ?» Моуринью никогда не придeт к нам, потому что ему могут предлагать контракты великие клубы.



Но я бы не хотел, чтобы у меня во главе клуба был такой человек, который похож на Моуринью», - цитирует Капского by.tribuna.com.