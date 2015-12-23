Шигаев: «Динамо» удержится в Премьер-лиге, тут без вариантов»

Агент "Prof-Sport Company" Олег Шигаев оценил трансферные перспективы столичного «Динамо» на январское окно.

«Клуб идет в пяти очках от зоны вылета, но болельщики пока не проявляют активного недовольства, как, к примеру, это происходит в "Спартаке". Надо дать сейчас какое-то время главному тренеру Андрею Кобелеву, может, что-то и получится. "Динамо" хочет расчистить зарплатную ведомость и планирует продать Габулова, Жиркова, Кокорина, Денисова, Бюттнера и Самба. Ни для кого это не секрет. Для команды с такой политикой они обходятся недешево.

Думаю, им подыщут новые команды зимой, хоть это будет сделать не так-то легко, плюс взамен приобретут новых футболистов. Я не вижу проблему в том, что вышеперечисленные исполнители сменят обстановку. Замены, полагаю, этим игрокам будут, только вопрос – какого уровня. Да и молодым футболистам бело-голубых это все пойдет только на пользу. Дальнейшая судьба клуба? "Динамо" удержится в Премьер-лиге, тут без вариантов», - считает Шигаев.

После 18 матчей «Динамо» занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, записав на свой счет 20 очков.

Полностью эксклюзивное интервью Олега Шигаева можно прочитать на страницах «Бомбардира».