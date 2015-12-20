Сарсания: «Витсель заработал в «Зените» денег, и на клуб ему наплевать»

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что в нынешнем составе сине-бело-голубых для иностранных футболистов главным является контракт.

–​ Когда вы работали спортивным директором «Зенита», в клубе было настоящее единство между руководством клуба, менеджментом, тренерским штабом и игроками. Сейчас такового не наблюдается.

– Это сказывается на результатах команды. Работы спортивного директора Хенка ван Стее вообще не видно. Главный тренер работает в отрыве от руководства клуба. Костяк команды, который составляют иностранцы, существует как бы сам по себе. И не случайно посещаемость домашних матчей «Зенита» падает. Для меня нонсенс показатель последней игры с «Уфой» – 14 тысяч зрителей. Люди перестали ходить на матчи питерской команды из-за того, что они не считают ее своей.

– В команде, выигравшей в Манчестере Кубок УЕФА, в стартовом составе было семь российских футболистов плюс Анатолий Тимощук, Ивица Крижанац и Радек Ширл, которые отлично говорили по-русски и были своими для болельщиков.

– Единственным иностранцем, не говорившим по-русски, был тогда Фатих Текке. Сегодня на лидирующих позициях в «Зените» иностранцы, для которых главное – контракт. Не случайно ведь Аксель Витсель хочет уйти. Заработал денег, и на клуб ему, по большому счету, наплевать. Согласитесь, только российские игроки могут прочувствовать до конца традиции команды, почувствовать единение с болельщиками. Не случайно чемпионами России всегда становились клубы, в которых был сильный костяк из доморощенных футболистов.