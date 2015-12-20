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  • Сарсания: «Витсель заработал в «Зените» денег, и на клуб ему наплевать»

Сарсания: «Витсель заработал в «Зените» денег, и на клуб ему наплевать»

20 декабря 2015, 10:01
28

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что в нынешнем составе сине-бело-голубых для иностранных футболистов главным является контракт.

–​ Когда вы работали спортивным директором «Зенита», в клубе было настоящее единство между руководством клуба, менеджментом, тренерским штабом и игроками. Сейчас такового не наблюдается.

– Это сказывается на результатах команды. Работы спортивного директора Хенка ван Стее вообще не видно. Главный тренер работает в отрыве от руководства клуба. Костяк команды, который составляют иностранцы, существует как бы сам по себе. И не случайно посещаемость домашних матчей «Зенита» падает. Для меня нонсенс показатель последней игры с «Уфой» – 14 тысяч зрителей. Люди перестали ходить на матчи питерской команды из-за того, что они не считают ее своей.

В команде, выигравшей в Манчестере Кубок УЕФА, в стартовом составе было семь российских футболистов плюс Анатолий Тимощук, Ивица Крижанац и Радек Ширл, которые отлично говорили по-русски и были своими для болельщиков.

– Единственным иностранцем, не говорившим по-русски, был тогда Фатих Текке. Сегодня на лидирующих позициях в «Зените» иностранцы, для которых главное – контракт. Не случайно ведь Аксель Витсель хочет уйти. Заработал денег, и на клуб ему, по большому счету, наплевать. Согласитесь, только российские игроки могут прочувствовать до конца традиции команды, почувствовать единение с болельщиками. Не случайно чемпионами России всегда становились клубы, в которых был сильный костяк из доморощенных футболистов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель Сарсания Константин
Комментарии (28)
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Gad1988
1450597329
Сарсания заработал денег а на футбол ему наплевать
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18JG
1450599722
А кому быть костяком? Всех воспитанников вышвыривают куда угодно! Ходша - в Дании, Гасилин - в Германии, пару пацанов в Португалии!!! А сколько наших в клубхах РПЛ: Соснин, Петров, Ионов, Канунников, Терентьев! Я, пожалуй, только в старости увижу тот же "Зенит", что был в 2008 году. Это была команда РОССИЙСКАЯ! А сейчас?
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ZENIT GOAL
1450602385
"Люди перестали ходить на матчи питерской команды из-за того, что они не считают ее своей." - абсолютно согласен!!!Только когда пытаешься донести это до т.н. "патриотов клуба",то сразу превращаешься в спартача или коня.
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Zeff
1450606409
Покупка Халка и Витселя разрушила команду. А остальное было предсказуемо. Интерес к футболу в Питере упал в разы. Команда чужая, люди это чувствуют. В 2012 г. у нас была команда, теперь и не соберешь. Начинать надо с самого начала. Где взять нового Садырина и Морозова. Может Давыдов и Радимов?
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Asbjorn
1450609201
Раньше и футбол другим был,и денег столько не просили футболисты, не секрет что деньги сейчас стоят на первом месте,и не только у игроков Зенита
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Вомбат
1450610212
А с чего это питерцам считать своей импортную игрушку г-на Миллера? Правда сейчас лимит немного ужесточили по указке из Кремля, и сейчас уже нельзя сказать, что россияне в Зените только таскают рояль. Но своих, питерских там все равно нет. Да и вообще, пока там АВБ (и потому места в составе тупо занимают Нету и сдувшийся Данни), перелома в отношении к Зениту не будет.
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Aztec58
1450613695
Можно подумать энтот Сарсания свой в доску, блин! Сам хапуга околофутбольная!
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Недовольный
1450622431
И правильно сделал что заработал бабла,и теперь ему наплевать.На такое говно еще и поссать можно сверху....
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Аскорбин
1450625280
Сарсания ты сам то за деньги работаешь или бесплатно.И где плоды твоего творчества?
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kanav67
1450626137
Хорошая идея прозвучала на Совете по спорту у Президента. Если спонсором футбольного клуба является корпорация, в которой 50% +1 акция у государства, то такая контора может спонсировать лишь клуб , где 100% россияне. То-есть, либо Газпрому надо прекращать кормить Зенит, либо в составе Зенита будут только россияне. Может поэтому Зенит с скупает россиян? (Камбаров, Глушаков, Кокорин, Жирков и т.д.). В этом что-то есть.
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