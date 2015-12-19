Тарханов: «Никто на Анюкова даже не смотрел, а мне понравился – мозги у парня правильно работали»

Новый главный тренер софийской "Славии" Александр Тарханов рассказал, что намеревается искать и раскрывать талантливую молодежь в болгарском клубе.

– На помощь соотечественников в Софии рассчитываете?

– Есть такое желание. Буду смотреть, искать молодых перспективных ребят – таких как Слава Подберезкин. Никому в России мальчишка не нужен был, а у нас в «Урале» раскрылся, заиграл. В моей карьере много таких примеров было: Каряка в Киеве не играл, Ковбу в Беларуси нашли. Анюков, Бобер, Виноградов… Все стали хорошими футболистами, а Анюков – так просто супер! Когда я Сашу брал 17-летним мальчишкой, юношеские тренеры в его сторону даже не глядели: худенький, щупленький… А мне понравился – мозги у парня правильно работали, быстро соображал. Анюков и сам потом удивлялся: "Вроде бы, ничем не выделялся, а Федорович взял…".