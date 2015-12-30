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«Бомбардир» начинает разработку конкурса прогнозов

30 декабря 2015, 08:46
43

Опрос на главной странице нашего сайта показывает, что вам, дорогие пользователи, уже не терпится увидеть конкурс прогнозов (и еще больше красивых девушек, да-да, мы знаем). Мы наконец-то готовы приступить к работе над ним! И на этой начальной стадии у вас есть возможность высказать свои пожелания на тему того, каким бы вы хотели видеть конкурс прогнозов. Для упрощения можете заполнить нашу небольшую анкету и оставить ее прямо в комментариях.

1. На каком сайте вы играете в конкурс прогнозов?

2. Чего вам не хватает в классических конкурсах прогнозов? Например, не хватает разнообразия в ставках.

3. Какие призы вы хотите за участие и победу в конкуре прогнозов?

4. Любое пожелание команде разработчиков "Бомбардира". Например, счастья и здоровья:) Или добавить определенную фишку (какую?) в конкурс прогнозов.

Также оставить свое мнение можно в нашей группе Вконтакте вот тут.

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (43)
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Zenit & MU
1450370463
Добрый день! 1. Я нигде не играю в конкурс прогнозов. 2. Вот разнообразия ооочень не хватает. 3. Конечно же поездку на Мальдивы не дождемся, но чем больше тем лучше!!! 4. Счастья и здоровья, благополучия, спортивных рекордов, вообщем всех благ)))
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SHAR522
1450380380
1.СПОРТБОКС.Чемпионат.Фанатик.
2.Все нормально. 3 Сувениры от любимой команды и пару тройку суперпризов ,по итогам всего турнира. 4,Удачи и оперативности.Фишка-это эксклюзив.Вам решать.
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chegevaro
1450411195
Хотелось бы полноценного фэнтези турнира
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Рулон Обоев
1450424491
В конкурсе прогнозов не хватает голых баб
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fadda
1450431812
1 Играю на разных сайтах,определенных предпочтений нет 2 Желательно чтобы разнообразнее была линия ставок,а не только П1 Н П2 (и т.д.).Какие-нибудь дополнительные пари (например уволят того или иного тренера,что-то в этом роде). 3 Адекватные призы.А не то,что участвовать целый месяц и получить бонусные 500 рублей в какой-нибудь конторе,которая спонсирует свою рекламу на Бомбардире.Например комплект футбольной формы (на усмотрение победителя),книги футбольной тематики (биографии игроков,тренеров),сувениры и т.д.Можно например заранее объявлять,что в этом месяце первый приз-комплект формы,второе...,третье...,четв
ёртое биография Златана Ибрагимовича (к примеру) и т.д. И по итогу например года какой нибудь суперприз (абонемент на игры либо что-то эквивалентное). 4 Успехов и прислушивайтесь к мнению обитателей данной обители.
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proеzd2
1450461289
до Нового года запустить пробную версию !
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swed_5
1450516375
Вы бы то ,что уже есть нормально доделали.Не сайт , а сплошной косяк.Каждый раз какой нибудь новый глюк подкидывает
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vladik12
1450519923
1) Не играю вообще. Жду появлений такой штуки на "Бомбардире", ибо есть предположение, что она должна получиться достаточно классной. 2) Чем больше вариантов для ставки, тем лучше. Начиная от хрестоматийных "1Х2" и заканчивая тем, кто первым вбросит аут или кто разыграет мяч с центра поля. 3) Призы должны быть такими, чтобы людям было интересно играть. Чем они солиднее и желаннее, тем выигрышнее. 4) Пожелание? Только вперед и здоровья Вам!
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Schmitt
1450606945
Почему бы не делать опросы под хотя бы крупными новостями ?
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Aztec58
1450625557
Фиг с ними прогнозами и причём здесь девушки? Блоги давай!
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