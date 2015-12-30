«Бомбардир» начинает разработку конкурса прогнозов

Опрос на главной странице нашего сайта показывает, что вам, дорогие пользователи, уже не терпится увидеть конкурс прогнозов (и еще больше красивых девушек, да-да, мы знаем). Мы наконец-то готовы приступить к работе над ним! И на этой начальной стадии у вас есть возможность высказать свои пожелания на тему того, каким бы вы хотели видеть конкурс прогнозов. Для упрощения можете заполнить нашу небольшую анкету и оставить ее прямо в комментариях.

1. На каком сайте вы играете в конкурс прогнозов?

2. Чего вам не хватает в классических конкурсах прогнозов? Например, не хватает разнообразия в ставках.

3. Какие призы вы хотите за участие и победу в конкуре прогнозов?

4. Любое пожелание команде разработчиков "Бомбардира". Например, счастья и здоровья:) Или добавить определенную фишку (какую?) в конкурс прогнозов.

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