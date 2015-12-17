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    • «Локомотив» не вписался в финансовый фэйр-плей из-за 6 миллионов, выплаченных агентам

    «Локомотив» не вписался в финансовый фэйр-плей из-за 6 миллионов, выплаченных агентам

    Московский «Локомотив» потратил на комиссионные посредникам в 2012 году около 6 миллионов евро, не вписавшись в финансовый фэйр-плей.

    Только в 2012 году на оплату услуг агентов по шести трансферным операциям «Локомотив» потратил около 5 миллионов евро и 41 миллион рублей. С учетом курса евро на лето 2012 года общая сумма выплат составила около 6 млн евро.

    Около 1,4 миллиона евро «Локомотив» заплатил агенту Павлу Банатину за трансфер Владислава Игнатьева, который обошелся клубу в 2,4 млн евро.

    Сергей Шевченко получил 20,75 миллионов рублей за переход Александра Самедова (из «Динамо» за 8 миллионов евро). Дмитрий Кудерцев получил от «Локомотива» 20,6 миллионов рублей за трансфер Ведрана Чорлуки (из «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро).

    Агент Алексей Андрианов заработал 500 тысяч евро за переход Дмитрия Тарасова (бесплатно из ФК «Москва»).

    Агентам Александру Лопыреву и Алексею Андрианову железнодорожники перевели по 780 тысяч евро за переход Виталия Денисова (из «Днепра» бесплатно).

    Олег Артемов получил 1,75 миллиона евро за организацию трансфера Романа Павлюченко (из «Тоттенхэма» за 9 миллинов евро).

    На всех нижеприведенных договорах с агентами стоит подпись президента клуба Ольги Смородской.

    Источник: Известия

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    17.12.2015 07:20
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    Комментарии (13)
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    Z O D I A C
    1450330277
    Я хренею! Вот кому на Руси жить хорошо! Наши недофутболисты - распиаренные бревна с миллионными зарплатами, так и агенты туда же! Ей-богу, если так пойдет и дальше, то Гос. Думу можно смело упразднять, а депутатов массово переводить в футбольные агенты - денег больше, а коэффициент полезного действия тот же.
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    Black Giz
    1450335191
    Мдя-я-я! Умом Россию не понять!
    Ответить
    Schmitt
    1450339914
    Видать кто-то заработал на откате за трансфер Игнатьева
    Ответить
    AnTiNeHrEsT
    1450355551
    У нас в России получается посредники,как в футболе так и во всем гребут бабки,можно сказать не зач то,паразитическое звено,которое надо искоренять!
    Ответить
    Измайловский Кочегар
    1450381980
    Скооооооока?!! 1,4 ляма евриков??? 8-( )
    Ответить
    Измайловский Кочегар
    1450382052
    И сколько процентов Смородина за свою подпись берёт?
    Ответить
    LokoGoGo
    1450430651
    в очередной раз вижу цифру 9 рядом с Павлюченко и в дрожь бросает
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    maygli
    1450457469
    И чья в том вина?
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    Soccer-Loko-Fan
    1450550891
    А нах эти посредники вообще нужны???
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    ologreds
    1694996580
    numo452180
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