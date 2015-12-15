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    Началась продажа билетов на Евро-2016, самый дешевый - 25 евро

    УЕФА объявил о начале продажи билетов на матчи финальной стадии Евро-2016, которая пройдет летом будущего года во Франции. Российские болельщики могут подавать свои заявки c 14 декабря.

    При этом сообщается, что самый дешевый билет на матчи турнира обойдется в 25 евро, самый дорогой будет стоить 145 евро. Всего в продажу поступили билеты четырех ценовых категорий. Желающим посетить матч-открытие чемпионата придется заплатить минимум 75 евро. Стоимость билетов на финал турнира стартует с отметки 85 евро, а за самый дорогой билет надо будет выложить 895 евро.

    Источник: УЕФА

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    15.12.2015 09:59
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