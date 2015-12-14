Пранделли: «Для Балотелли футбол не стоит на первом месте»

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли считает, что нападающий «Милана» Марио Балотелли уделяет футболу мало внимания.

«У Балотелли есть качества, которых нет у большинства других футболистов. Потенциально он входит в пятерку лучших игроков мира, но понятно, что футбол для него не стоит на первом месте. Мы надеемся, что он сможет показать свой талант. Если хочешь быть лучшим, то нужно работать на поле, не задумываясь о посторонних вещах. Для тренера самое важное – это команда, и он будет решать, подходит ли ей тот или иной игрок. Все должны осознать это», – говорит Пранделли.