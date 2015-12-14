«Крылья Советов» полностью заменят поле стадиона «Металлург»

Руководство «Крыльев Советов» приняло решение полностью заменить поле стадиона «Металлург» в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Планируется полностью перестелить дренажную систему и заменить систему подогрева нового природного газона. На работы планируется получить из федерального бюджета 47 миллионов рублей.

«Инспектирование показало, что из-за большой засыпки глины со временем образовался глиняный замок, который не дает уходить воде и нормально работать дренажу. Почему так было сделано — нам неизвестно. Сейчас по контракту с компанией-исполнителем мы не можем предъявить претензий, потому как акт о принятии выполненных работ был подписан. Такое же отвратительное поле и на тренировочной базе «Крыльев» на ул. Шушенской — там просто нет качественного газона.

Газон «Металлурга» накроют пленкой, он будет отдыхать до января. Подогрев включат в феврале, чтобы трава начала расти. Здесь, конечно, важно, чтобы специалисты очень внимательно следили за его состоянием, качественно провели комплекс необходимых работ. При хорошем развитии ситуации перед возобновлением чемпионата останется только постричь газон, чтобы можно было играть. Если не будет проливных дождей или сильных снегопадов. С тем газоном, который нам достался в наследство, единственный наш вариант — поддерживать его в более-менее нормальном состоянии и рассчитывать на отсутствие сильных осадков, которые могут стать непосильной нагрузкой для поля и дренажа», — цитирует «Волганьюс» председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина.