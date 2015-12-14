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    • Черчесов: «Как я подготовлю Дуду, так Словакия и сыграет с Россией»

    Черчесов: «Как я подготовлю Дуду, так Словакия и сыграет с Россией»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов пошутил, что от него будет зависеть, как сыграет полузащитник Ондрей Дуда и вся команда Словакии.

    «Шансы я не могу оценивать, потому что в футболе так: одна секунда — и все меняется. Мяч может пойти от штанги в ворота или на угловой. Если брать группы, то, думаю, из первой корзины Германия сильнее Англии, поскольку она доказывает свой уровень на протяжении всех турниров, выходя в финалы или полуфиналы практически каждый раз. То есть из первой группы полякам попался более сильный соперник на бумаге. Украина — соседи, у них много хороших игроков, команда с характером. Плюс Ирландия.

    И у России — и Англия, и Словакия. Кстати, мы с Дудой уже обменялись мнениями. Как я его подготовлю, так Словакия и будет играть. Уэльс, по-моему, впервые играет на таком турнире. Сложно предвосхищать, что там будет. Здесь просто так ничего не бывает: каждая игра, как говорится, от ножа», — сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2015 06:18
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    Комментарии (2)
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    Витус Беринг
    1450071323
    Вот именно !!!
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    ologreds
    1694996600
    numo451887
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