Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Карпин: «За пять месяцев в «Торпедо» увидел непрофессионализма больше, чем за пять лет в «Спартаке»

    Карпин: «За пять месяцев в «Торпедо» увидел непрофессионализма больше, чем за пять лет в «Спартаке»

    Главный тренер "Торпедо" Валерий Карпин об околофутбольных проблемах, с которыми ему приходится сталкиваться в работе, а также о том, что не испытывает разочарования от работы с клубом из Армавира.

    "В "Торпедо" не разочаровался, все только начинается. Что будет тяжело, предполагал изначально. Лучше работать, чем сидеть и ждать. Это опыт, другой абсолютно уровень. Работать тоже интересно. Надежда была, что окажемся не так низко. Задача – не вылететь в этом сезоне. Дождались зимнего трансферного окна – и будут изменения.

    Если сравнивать уровень футболистов "Торпедо" с людьми из "Мальорки" или "Спартака" – он разный. Интересно было посмотреть, как работают, воспринимают подсказы, задания.

    Не раз были моменты, когда думал все бросить. Много моментов было, но они не связаны непосредственно с футболом. За эти четыре-пять месяцев случаев, мягко говоря, непрофессионализма, было больше, чем в "Спартаке" за все пять лет. А жестче говоря – пьянство. И даже в предыгровой день. Может, в ФНЛ в других командах и по-другому, но здесь мы столкнулись и с этим. И смысл в теориях, занятиях, тактиках, когда люди не делают того, что должен делать футболист вне зависимости от его уровня?

    Были санкции, безусловно. И в конце концов по окончании первой части чемпионата 13 человек команду покинули. Сейчас осталось 16, но возможны еще изменения", – сказал Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2015 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FanatSerj
    1449836770
    По словам Карпина и в Спартаке за шиворот закидывают стопочки, только реже )))
    Ответить
    borsch123
    1449839227
    Хватит в зеркало смотреть.
    Ответить
    Дима1960
    1449840990
    Это Россия,Валера,увы.
    Ответить
    roman230582
    1449848851
    Поэтому и позвали Карпина
    Ответить
    Gazelvagen877
    1449849116
    Ага и красиво идете на "1 месте")))ппрофессианал.висишь на кую в мутной капле
    Ответить
    ologreds
    1694996617
    numo451605
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+