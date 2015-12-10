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Бензема отчислен из сборной Франции

10 декабря 2015, 18:41
11

Нападающий «Реала» Карим Бензема официально отчислен из сборной Франции из-за дела о шантаже Матье Вальбуэна.

Об этом сегодня объявил глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт.

«Карим Бензема больше не доступен для вызова в сборную. Это мое решение, о котором я уже сообщил Дидье Дешаму. Если ситуация не изменится, Бензема не будет вызван в сборную в марте и не попадет в заявку на чемпионат Европы-2016. Что может измениться? Закрытие дела», - сказал глава федерации футбола Франции.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Франция Франция Реал Бензема Карим
Комментарии (11)
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SERG63
1449762531
Карим! Добро пожаловать в Россию.
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rashidinho
1449763941
идите всей федерацией на три буквы. это же нап топ уровня
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Arsenal-Zenit1994
1449771454
Сессию не закрыл
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GoldPlayFIFARus9
1449772561
Скажу как человек,который абсолютно не имеет пристрастие не к одной из сторон. Вот скажите,как можно отчислять человека,если его вина не доказана?! Бабка у парадной тоже может сказать что он наркоман,теперь что,всех будут только на основании подозрений лишать чего либо?
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Sashka Reshetov
1449776000
А пусть теперь попытаются найти нападающего лучше?чем Бензема! Его вина еще не доказана,а человека уже из сборной погнали. Франция и так уже не та совсем команда... Мало того,что и так игроков топ-уровня все меньше,так они и оставшихся разгоняют.
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ЖОРРО
1449780379
Кошмар для сборной Франции и лично для Дешама...вспомните как на ЧМ 2014 Карим тянул на себе трёхцветных!!!!!Мда,без Бензема у хозяев евро шансов становится ещё меньше....
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cska-62
1449781579
Вот она - ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ по-французски! По весьма мутному делу о том, как мультимиллионер был сообщником вымогателей, желающих получить с жертвы просто "карманные деньги" по масштабам заработка этого мультимиллионера... И решение принимает единолично совершенно мне неизвестный чинуша с именем Ноэль Ле Грэт... Хорошо ещё, что этот самозванец возложил на себя функции французского правосудия, а не Господа Бога! P.S. Не собирался и не собираюсь обвинять или защищать Карима Бензема, ибо в деле возможны и какие-то личные мотивы, но пока публичная позиция обвинения выглядит просто анекдотично... И нет никакого вступившего в законную силу приговора суда...
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Финт
1449784907
Вальбуэна зачмырят теперь
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Дима1960
1449930894
Франция-достойная страна достойных людей.
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