Бензема отчислен из сборной Франции

Нападающий «Реала» Карим Бензема официально отчислен из сборной Франции из-за дела о шантаже Матье Вальбуэна.

Об этом сегодня объявил глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт.

«Карим Бензема больше не доступен для вызова в сборную. Это мое решение, о котором я уже сообщил Дидье Дешаму. Если ситуация не изменится, Бензема не будет вызван в сборную в марте и не попадет в заявку на чемпионат Европы-2016. Что может измениться? Закрытие дела», - сказал глава федерации футбола Франции.