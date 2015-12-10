Сорокин: «Билеты ЧМ-2018 будут распространяться через сайт ФИФА в виде электронной лотереи»

Генеральный директор организационного комитета по проведению чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Алексей Сорокин сказал, что распространять билеты на ЧМ-2018 будет ФИФА.

«К нашему большому сожалению, реализацией билетов занимаемся не мы, а ФИФА. Продажа билетов будет происходить в разные сроки, в три этапа. Билеты распространяются через сайт ФИФА в виде электронной лотереи. Это касается билетов для широкой публики, другая часть — партнеры, спонсоры, журналисты.



Поэтому в продажу поступают не все 3 млн билетов, а гораздо меньше. «Счастливчики» после проведения лотереи получат билеты по почте на территории своей страны», - сказал Сорокин на открытии волонтерского центра в РГСУ.