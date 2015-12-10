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    • Маскерано: «Всегда буду благодарен Бенитесу за то, что он спас мою европейскую карьеру»

    Маскерано: «Всегда буду благодарен Бенитесу за то, что он спас мою европейскую карьеру»

    Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано рассказал о том, что он всегда будет благодарен наставнику мадридского «Реала» Рафаэлю Бенитесу за то, что тот помог ему выстроить свою карьеру в Европе.

    «Он большой человек и отличный тренер. Я всегда буду благодарен ему за то, что он спас, вытащил меня из большой черной дыры, в которой я оказался. В «Вест Хэме» я практически не получал игрового времени. Это был мой первый европейский клуб, а затем Рафа пришел в «Ливерпуль» и позвал меня к себе.

    Люди не понимали этого трансфера. В то время в центре полузащиты «Ливерпуля» уже были Стивен Джеррард, Хаби Алонсо и Мохамед Сиссоко. Но Бенитез сказал мне, что ни один из них не обладает таким талантом, которым обладаю я», - поделился Маскерано.

    Источник: Goal.com

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    10.12.2015 00:16
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    Комментарии (4)
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    Отправить
    JI e x a
    1449697426
    Но Бенитез сказал мне, что ни один из них не обладает таким талантом, которым обладаю я", сам придумал?
    Ответить
    Alex2712
    1449705754
    гавно
    Ответить
    anri1703
    1449713748
    скромно...
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    ologreds
    1694996626
    numo451460
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