Гендиректор «Спартака»: «Аленичев грамотно оценил свою работу, была самокритика»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о том, как оценил свою работу в первой части сезона главный тренер команды Дмитрий Аленичев. Напомним, сегодня состоялось заседание совета директоров московского клуба.

«Дмитрий Анатольевич достаточно грамотно оценил работу тренерского штаба и свою, в том числе. Наряду с хорошими и положительными оценками была и самокритика. Было видно, что порой допускались погрешности. Все это учтено и принято к сведению», – говорит Родионов.

Также гендиректор дал собственную оценку игре «Спартака».

«Моментами игра мне нравится. Она не такая целостная, как хотелось бы. Проблема прошлых годов пока существует – это вопрос стабильности. Наряду с хорошими матчами бывают и не очень. Добиться стабильности и хорошего качества игры – одна из главных задач тренерского штаба».