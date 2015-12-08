Песков: «Заседание президентского совета по спорту перенесено из Самары в Москву»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что заседание совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта перенесено из Самары в Москву из-за непогоды. Оно должно состояться во вторник вечером в Кремле.

«Сегодня у нас в повестке дня президентский совет по физкультуре и спорту, который совмещен с оргкомитетом по чемпионату мира по футболу 2018 года. Изначально планировалось проведение в Самаре с посещением строящегося стадиона в Самаре, но сегодня по техническим причинам, в первую очередь, по погодным, это заседание было перенесено в Москву, и оно состоится вечером в 19:00 в Кремле», – сказал Песков.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.