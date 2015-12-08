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    • Колосков: «Сборной России реально выйти в полуфинал Евро-2016»

    Колосков: «Сборной России реально выйти в полуфинал Евро-2016»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в преддверии жеребьевки финального турнира Евро-2016 поделился мнением о перспективах сборной России. По словам функционера, национальная команда вполне зрелая и мастеровитая, чтобы решать самые серьезные задачи на турнире.

    – Если бы вы сейчас руководили нашей сборной – какую задачу ей поставили бы? Чтоб по силам?

    – Повторить достижение 2008 года.

    – Полагаете, это реально для нынешнего состава?

    – Вполне! Команда у нас зрелая, мастеровитая. Футболисты прошли огонь и воду, участвовали во всех крупнейших соревнованиях – чемпионатах мира, Европы и Лиге чемпионов. Весь вопрос в том, как тренеры сумеют подготовить сборную именно к этому турниру. Вот были бы они в такой же форме, в какой оказались к Евро-2008, – думаю, что задача оказалась бы вполне достижимой, – сказал Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2015 06:59
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    Комментарии (2)
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    Лыков
    1449564490
    Ну да, так все и будет
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    ologreds
    1694996637
    numo451283
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