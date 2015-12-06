Манчини: «Я являюсь тренером «Интера», а не Икарди и Льяича»

Главный тренер "Интера" Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 15-го тура Серии А, в котором его подопечные одержали победу над "Дженоа" (1:0).

“Для нас было важным одержать победу после матча с "Наполи", это было нелегко в этот вечер. "Дженоа" много двигается, и мы столкнулись с трудностями из-за этого, не реализовав ранние шансы. Все в этот вечер сыграли хорошо.

Я являюсь тренером "Интера", а не персонально Икарди и Льяича. У нас есть много замечательных форвардов, и все они заслуживают игрового времени. Я верю, что Икарди и Льяич могут играть вместе, но есть также команда, где необходимо рассматривать и других футболистов, которые заслуживают игровой практики", - заявил итальянец.