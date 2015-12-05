Мостовой: «Тяжело найти логику в увольнении Бесчастных»

Футбольный эксперт Александр Мостовой считает, что руководство московского "Спартака" поступило неправильно, уволив с поста главного тренера молодежной команды Владимира Бесчастных.

"Тяжело найти какую-то логику в решении руководства «Спартака». Впрочем, тут нет ничего необычного. Нельзя сказать, что на карьере Бесчастных теперь поставлен крест.

Мы даже в этом сезоне видели несколько примеров, когда тренеры, до того неизвестные, громко заявили о себе в РФПЛ. Вадим Скрипченко, например, или Евгений Перевертайло. Так что все еще может быть. Главное – оказаться в нужном месте в нужное время", - заявил Мостовой.