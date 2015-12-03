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    Меленстеен: «Лингард - английская версия Иньесты»

    Бывший главный тренер молодежной академии «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстеен заявил, что видит в полузащитнике «красных дьяволов» Джесси Лингарде «английскую версию» хавбека «Барселоны» Андреса Иньесты.

    «Люди говорят о том, что Лингард невелик для того, чтобы освоится в английской Премьер-лиге. Но посмотрите на игроков, вроде Иньесты, Месси, Хави, Давида Силвы, Хуана Маты. Все они небольшого роста, но это не играет большой роли, если у тебя быстро работает голова, быстрые ноги и большое сердце. У Джесси есть все это. Он светлый человек, у него есть большие возможности и навыки.

    Я всегда говорил ему: «Смотри столько клипов с Андресом Иньестой, сколько сможешь», потому что я вижу в Джесси английскую версию Иньесты. Ему предстоит еще очень долгий путь, но я вижу в нем игрока именно такого типа», - рассказал Меленстеен.

    Источник: Goal.com

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    03.12.2015 17:51
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