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    • Решение вопроса об увеличении числа участников чемпионата мира с 32 до 40 отложено

    Решение вопроса об увеличении числа участников чемпионата мира с 32 до 40 отложено

    Вопрос об увеличении числа участников чемпионата мира будет рассмотрен ФИФА позже. Об этом сообщил представитель Германии в исполкоме ФИФА Вольфганг Нирсбах. Ранее предполагалось, что решение об изменении формата турнира будет приниматься на сегодняшнем собрании исполкома ФИФА в Цюрихе.

    Количество участников чемпионата мира планируется увеличить с 32 до 40. Эту идею активно поддерживают представители Азии и Африки, а также генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, который сделал ее частью своей предвыборной кампании на пост президента ФИФА.

    Источник: ESPN

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    03.12.2015 15:35
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    Комментарии (4)
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    m40
    1449151407
    Я за. Только чтобы количество групп осталось 8. Тогда в каждой группе будет по 5 команд. Да, турнир увеличится дней на 5, но и проходит он раз в 4 года. А то команды так долго готовятся к нему, а играет половина команд всего 3 матча. Тут хотя бы 4 будет, ну и борьба за выход из группы обострится, меньше ничьих в последнем туре
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    ologreds
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    numo450764
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