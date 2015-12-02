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  • Воробьев: «Гинер – достойный кандидат на пост главы новой мировой ассоциации»

Воробьев: «Гинер – достойный кандидат на пост главы новой мировой ассоциации»

2 декабря 2015, 16:27
2

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что Евгений Гинер будет хорошим кандидатом на пост мировой ассоциации, которую было решено создать на форуме ведущих футбольных лиг мира.

"Если скандалы в ФИФА будут продолжаться, то шансы у этого сценария повышаются. G-14 в свое время уже порывалось создать подобную лигу, но тогда ФИФА и УЕФА были очень сильными организациями. А сейчас, когда они раздираются противоречиями, это вполне реально. Не исключено, что в перспективе клубы будут доминировать.

Насколько этот проект будет эффективен для футбола, можно будет понять только в дальнейшем. Посмотрим, как эта лига будет взаимодействовать с другими клубами, как будет налажена система взаимодействия с ними. Создать лигу – это первый шаг. Выводы можно будет делать, когда ассоциация просуществует пару-тройку лет. Также это будет зависеть от того, кто станет новым президентом ФИФА. Многое зависит от личности. Если это будет Джанни Инфантино, который хорошо знает профессиональный футбол, – это один сценарий. Если это будет кто-то из представителей африканского, азиатского континента – другой.


Кого я хотел бы видеть во главе новой ассоциации? Я знаю нескольких очень достойных президентов ведущих клубов. Спектр кандидатов широкий. Когда определится круг, тогда и можно будет говорить, кто лучше. Евгений Гинер тоже хороший кандидат", — сказал Воробьев.

Источник: Чемпионат.ком
Весь мир Гинер Евгений
Комментарии (2)
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С-Пб on-line
1449065392
Они мешкаться не будут, вслед за платини и блатером пойдёт
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FanatSerj
1449077000
Ох развалят мировой футбол, довыеживаются, будет потом по два чемпионата мира по разным версиям, три чемпионата Европы, а ЛЧ и ЛЕ так вообще сгинут
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