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    Бензема: «Разочарован шумихой вокруг истории с Вальбуэна»

    Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема рассказал подробности того, как узнал о шантаже футболиста «Лиона» Матье Вальбуэна.

    «Вальбуэна – для меня хороший друг, и мы всегда подшучиваем друг над другом. О видео я узнал за три недели до разговора с самим Матье. Тогда я обедал в Мадриде со своим другом Каримом Зенати, и кое-кто подходил, чтобы пообщаться с нами по поводу существования видео.

    Я решил поговорить с Вальбуэна, когда мы были в расположении сборной Франции, за два дня до игры с Арменией. Он уже был в курсе этой истории и спросил, чего хотят шантажисты. Он уже встречался со своим адвокатом.

    Сказал ли я Вальбуэна, что видел видео? Я не видел его. Честно говоря, я не знаю, почему я сказал ему, что видел. Я предложил встретиться ему с моим другом, потому что я не хотел, чтобы мое имя фигурировало в такой истории.

    Я действительно разочарован шумихой вокруг этой истории. Шантаж – это серьезно», – сказал Бензема.

    Напомним, что по данному делу сейчас ведется следствие. В него оказался втянут не только Бензема, но и Самир Насри. Во Франции сейчас остро обсуждается вопрос об отстранении Бензема от национальной команды.

    Сегодня Карим Бензема должен выступить с заявлением по делу о шантаже Вальбуэна. Запись интервью с Бензема появится в эфире французского канала TF1 в 22.00 по московскому времени

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2015 11:14
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1449046009
    Типа, он не причём?
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    Asbjorn
    1449048663
    Сказал ли я Вальбуэна, что видел видео? Я не видел его. Честно говоря, я не знаю, почему я сказал ему, что видел(с)охренительно сказано,оправдан
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    С-Пб on-line
    1449050333
    Ждём слива /Насри
    Ответить
    АртурZaСМ
    1449050683
    Короче, Рафик полностью не виновный... на насильственное лечение его в Монте-Карло...
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    Elves
    1449050803
    Арабчик решил съехать.
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    ologreds
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    numo450640
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