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    • Погребняк: «Пришлось встать на стол и перед всем рестораном спеть»

    Погребняк: «Пришлось встать на стол и перед всем рестораном спеть»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк вспомнил о памятных моментах, которые были у него во время пребывания в Англии.

    «Проще вспомнить самый нервозный. Перед тем как я подписал контракт с «Редингом», мне сообщили, что необходимо спеть. Это традиция для всех новичков. Я не спал четыре дня — учил песню «Yesterday» the Beatles.

    Почему именно эту песню? Не знаю даже. Может быть, потому что уже знал какие-то слова. Нервничал невероятно. Пришлось встать на стол и перед всем рестораном спеть. Не только перед командой, но и перед другими посетителями. Вообще песня грустная, но я сделал ее веселой. Смех был дикий. Я до сих пор первое место занимаю среди новичков. Там ведь главное не хорошо спеть, а зажечь.

    Я десять раз сказал, что я не говорю по-английски и не умею петь. Откладывал на последний момент в надежде, что забудут. Не забыли. Это только в «Фулхэме» я пришел в разгар сезона, когда было не до песен», - рассказал Погребняк.

    В текущем сезоне Погребняк провел в составе «Динамо» в Премьер-лиге 10 матчей, в которых забил один гол и получил три желтые карточки.

    Источник: ВТБ-России

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    02.12.2015 06:28
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    Комментарии (4)
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    Сармат Ростов
    1449034630
    Надеюсь, Паша усвоил, что в Англии недостаточно спеть в караоке , чтобы закрепиться в клубе. Нужно уметь играть в футбол )))
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    FanatSerj
    1449044474
    Ну ничего не расстраивайся, Жирков тебя утешит, ему тоже есть чем поделиться. Смотрю на туманом это какая то общая развлекуха, помню у нас в армии кружку водки надо было бахнуть и еще ответить на несложный вопрос правильно.
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    ologreds
    1694996679
    numo450619
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