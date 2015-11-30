Аленичев: «Доволен тем, как провели игру»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями после матча 17-го утра РФПЛ против «Рубина» (2:2).

«Доволен тем, как провели игру, самоотдачей футболистов. Недоволен тем, что не смогли увезти три очка. Выход юного Кутепова на 85-й минуте? Ему уже 22 года, какой он юный? В этом возрасте люди за сборные уже играют. Планировался навал «Рубина» на наши ворота, а Илья хорошо играет вверху. Он уже провел несколько игр в основном составе достаточно полезно и уверенно», – говорит Аленичев.

Также наставник прокомментировал эпизод с участием Пормеса и Рыжикова.

«Мое мнение — был фол и должно было быть удаление. Но я не люблю комментировать судейские ошибки. Есть специальные комиссии и люди, которые должны в этом разбираться. У меня вопрос не к судьям, а к себе — почему команда не смогла удержать победный счет. Хотели преподнести подарок Боккетти на день рождения, но не получилось».