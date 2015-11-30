Краснодарское дерби обслужит Безбородов

В понедельник были назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура российской премьер-лиги.

3 декабря (четверг)

«Амкар» – ЦСКА: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Мордовия» – «Терек»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Уфа»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Игорь Синер (Омск).

4 декабря (пятница)

«Кубань» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

«Локомотив» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Павел Кулалаев (Волгоград); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Динамо» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).