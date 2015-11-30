Читатели «Бомбардира»: Месси станет обладателем «Золотого мяча»

Вскоре поклонники футбола узнают обладателя «Золотого мяча» 2015 года. Как и прежде, наиболее яркими претендентами на этот престижный приз являются португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. Складывается впечатление, что никто, кроме этих двух футболистов, не сможет претендовать на данный трофей.

«Бомбардир» провел голосование среди своих читателей, по итогам которого становится ясно, что большинство отдают предпочтение форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси. За такой вариант отдали свой голос 64 процента посетителей портала.

Второе место занял нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду – за него отдали свои голоса лишь 21 процент читателей «Бомбардира».