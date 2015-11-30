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Ари: «Я не выпрашиваю место в сборной России»

30 ноября 2015, 11:17
5

Нападающий «Краснодара» Ари не собирается выпрашивать свое место в сборной России.

«Капелло сам со мной связался. Спросил, интересно ли мне получить российский паспорт. Для меня это было и остается основной целью. Я ждал, пока футбольная федерация оформит все документы. Но Капелло из сборной России ушел, и на этом все остановилось. Если честно, не люблю говорить на эту тему: кому-то может показаться, что я выпрашиваю место в сборной. Это не так. Я просто играю, делаю свою работу. Я работаю, играю в футбол, чтобы реализовать свои мечты. Если одна из них не сбудется, ничего страшного. Я переживу», – сказал Ари.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Краснодар Россия Ари Капелло Фабио
Комментарии (5)
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taben
1448873631
Уж лучше Ари, чем Кокорин.
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Дима1960
1448885007
Достойно.
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