Ари: «Я не выпрашиваю место в сборной России»

Нападающий «Краснодара» Ари не собирается выпрашивать свое место в сборной России.

«Капелло сам со мной связался. Спросил, интересно ли мне получить российский паспорт. Для меня это было и остается основной целью. Я ждал, пока футбольная федерация оформит все документы. Но Капелло из сборной России ушел, и на этом все остановилось. Если честно, не люблю говорить на эту тему: кому-то может показаться, что я выпрашиваю место в сборной. Это не так. Я просто играю, делаю свою работу. Я работаю, играю в футбол, чтобы реализовать свои мечты. Если одна из них не сбудется, ничего страшного. Я переживу», – сказал Ари.