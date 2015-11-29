«Палермо» – «Ювентус». Онлайн-трансляция

После неудачного старта сезона «Ювентус» тихой сапой набирает обороты и в последних трех играх неизменно побеждает. До зоны еврокубков уже рукой подать, но для этого необходимо продлевать победную серию и обыгрывать в гостях типичного середняка «Палермо».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Палермо» – «Ювентус». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 22:45, не пропустите!