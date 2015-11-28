Якубович: «Не уверен, что интервью Вальбуэна – это хорошая идея»

Адвокат Ален Якубович, который представляет интересы нападающего «Реала» Карима Бензема, остался недоволен заявлениями полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна в адрес своего подопечного.

«Не уверен, что интервью Вальбуэна – это хорошая идея. Но в любом случае его слова никак на нас не влияют. Я советую Бензема высказаться по этому поводу, чтобы дать понять, что он не тот, за кого его пытаются выставить», — заявил Якубович.

Напомним, что ранее Вальбуэна говорил, что Бензема обошелся с ним так, как он бы «не поступил со злейшим врагом».