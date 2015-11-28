В проект стадиона в Нижнем Новгороде внесли изменения

Строящийся к Чемпионату мира 2018 стадион в Нижнем Новгороде претерпел изменения уже по ходу строительства. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора по строительству стадиона Алексей Аникин.

«В проект, который находится в Главном управлении государственной экспертизы РФ, внесены некоторые изменения, которые позволят несколько изменить облик самого стадиона, – сказал Аникин. – В частности, в фасады конструкций стадиона будет включена мембрана, или так называемая ветровая сетка. Мембрана будет защищать от ветровой нагрузки металлоконструкции фасадов: нагрузка не будет распространяться на стадион, ветер будет пропускаться. Это также позволит не укреплять фасад лишними металлоконструкциями», — заявил Аникин.