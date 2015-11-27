Кержаков: «В конце следующей недели смогу рассказать о своем будущем»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков сообщил, когда станет известно о том, где он продолжит свою карьеру.

«Думаю, что смогу сделать это уже в конце следующей недели. Интересные варианты для продолжения карьеры, поверьте, есть. Но конкретно говорить об этом преждевременно, потому что все нюансы моего перехода в аренду в другой клуб необходимо сначала обговорить и согласовать с руководством родного для меня «Зенита», – говорит Кержаков.

Сегодня футболисту исполнилось 33 года, и поэтому он вернулся из Москвы в Петербург.

«Только что вернулся в Петербург из Москвы, где провел последние 12 дней. Весь этот период ежедневно занимался с индивидуальным тренером по ОФП, никаких поблажек себе не позволял, да и не могу позволить — я действующий футболист и обязан находиться в хорошей физической форме, но вот только сегодня, в свой день рождения, вернулся в родной город, к самым близким для меня людям».