«Динамо» предлагает Игнатьеву долгосрочный контракт

Полузащитник «Кубани» Владислав Игнатьев может покинуть этот клуб уже в ближайшее январское трансферное окно. Известно, что в услугах хавбека заинтересовано столичное «Динамо». Москвичи готовы предложить Игнатьеву долгосрочный контракт. Конкуренцию им в борьбе за футболиста «Кубани» могут составить «Рубин» и «Локомотив».

По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивает в 3 миллиона евро. В текущем сезоне 28-летний футболист провел в составе «Кубани» в Премьер-лиге 15 матчей, в которых забил четыре гола, отдал две голевые передачи и дважды был наказан желтой карточкой.