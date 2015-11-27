Мини-футбол. Коржова: «Наша задача – выйти в финал ЧМ»

Эмоциями от победы над сборной Японии в решающем матче группы В (2:0), позволившей сборной России оформить путевку в полуфинал Чемпионата мира, поделилась игрок нашей сборной Татьяна Коржова.

– Татьяна, поздравляем с победой! Какие ощущения после выхода в полуфинал?

– Конечно, все в команде очень рады, что нам удалось частично реабилитироваться за неудачное выступление на прошлом Чемпионате мира и пробиться в полуфинал, но это еще не повод для празднований и безудержной радости. Наша задача выйти в финал, мы уже очень ждем эту игру, готовимся дать серьезный бой.

– Очень долго наша команда не могла забить Японии, много моментов было упущено. Как думаете, в чем причина? Полуфинал уже может не простить промахов...

– Могу только полностью согласиться, поскольку сама точно припоминаю пять вернейших моментов, которые мы не реализовали. Возможно, сказалось волнение на почве груза ответственности. Знали, что терять очки сегодня нельзя, очень хотели забить, в прочем как и вчера, но мяч никак не шел в сетку. Если с последним пасом сегодня было все хорошо, то вот с последним ударом возникли проблемы.

– Какое впечатление оставили японки, насколько тяжело было добиться победы?

– После вчерашней игры и машинально сравниваю их с нашим вчерашним соперником – Гватемалой, и могу сказать, что разница просто колоссальная. Если хозяйки турнира играли очень грубо, часто играли не в мяч, а в ноги, в корпус, голову. После них мы даже полюбили японок, поскольку они предстали очень дисциплинированной командой, которая играет сама и дает играть нам, это всегда приятно, а потому и впечатления соответствующие.

– Чувствовалась поддержка наших болельщиков и насколько она помогла достичь нужного результата?

– Хочется сказать им огромное спасибо! Благодаря им мы сегодня ощущали себя как дома, поддержка всегда очень важна, без нее было бы намного сложнее. Очень жалко, что наших болельщиков не было вчера, когда мы играли при сумасшедшей поддержке болельщиков Гватемалы своей сборной, но, мы очень надеемся, что они вновь поддержат нас в полуфинальной, и, быть может, в финальной игре.