Лига Европы. «Рубин» на своем поле обыграл «Сьон»

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» на своем поле уверенно одолел «Сьон». Мячами отметились Благо и Марко Девич. Напомним, в этой группе также выступают «Ливерпуль» и «Бордо».

Лига Европы. Группа B. 5-й тур

Рубин (Россия) – Сьон (Швейцария) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Благо, 72; 2:0 – Девич, 90.

Рубин: Рыжиков, Кверквелия, Устинов, Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо (Билялетдинов, 70), Кисляк (Дядюн, 46), Оздоев, Благо, Девич (Ахметов, 90+2), Канунников.

Сьон: Ванинс, Циглер, Лакруа, Рюфли, Зверотич, Ндойе, Салатич (Муджанги-Биа, 87), Фернандес, Карлитуш, Конате (Карлен, 81), Ассифуа (Фоллонье, 81).

Предупреждения: Ндойе, 12; Рюфли, 16; Устинов, 48; Салатич, 76.

Удаление: Ндойе, 34.

Судья: Халис Озкахья.