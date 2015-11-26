Москва порадует спортивную общественность заведением «Мутко бар»

В районе здания Российского футбольного союза, в Москве на улице Народной будет открыт новый спортивный клуб-бар. Вероятнее всего, заведение будет носить название «Мутко бар». По информации агентства городских новостей «Москва», Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла заявку на регистрацию товарного знака с таким названием.

«Предполагается, что это будет приватный клуб-бар на 30-50 мест, где смогут собираться спортивные журналисты, спортсмены, болельщики для обсуждения игр, тенденций в разных видах спорта. Планируются дискуссии, возможно, лекции. Предполагается установить большой экран для неформальных видео-конференций

Сейчас идет ремонт. Клуб-бар планируется оформить в соответствующей спортивной тематике. Собственники заведения рассчитывают, что клуб-бар не нуждается в дополнительной рекламе. Это сделают его название и месторасположение», – говорит глава Первой патентной компании по консультирование в вопросах регистрации бренда и получения патентов Анатолий Аронов.

Кроме того, Аронов добавляет, что организаторы этого заведения уже взяли в аренду помещение площадью до 150 кв. м.