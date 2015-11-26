Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Москва порадует спортивную общественность заведением «Мутко бар»

Москва порадует спортивную общественность заведением «Мутко бар»

26 ноября 2015, 16:57
6

В районе здания Российского футбольного союза, в Москве на улице Народной будет открыт новый спортивный клуб-бар. Вероятнее всего, заведение будет носить название «Мутко бар». По информации агентства городских новостей «Москва», Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла заявку на регистрацию товарного знака с таким названием.

«Предполагается, что это будет приватный клуб-бар на 30-50 мест, где смогут собираться спортивные журналисты, спортсмены, болельщики для обсуждения игр, тенденций в разных видах спорта. Планируются дискуссии, возможно, лекции. Предполагается установить большой экран для неформальных видео-конференций

Сейчас идет ремонт. Клуб-бар планируется оформить в соответствующей спортивной тематике. Собственники заведения рассчитывают, что клуб-бар не нуждается в дополнительной рекламе. Это сделают его название и месторасположение», – говорит глава Первой патентной компании по консультирование в вопросах регистрации бренда и получения патентов Анатолий Аронов.

Кроме того, Аронов добавляет, что организаторы этого заведения уже взяли в аренду помещение площадью до 150 кв. м.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Z O D I A C
1448546972
Мутко бар от РФС борделя. Чем они там занимаются?!
Ответить
Недовольный
1448547092
Всё,пздц,приплыли( суши весла. «Мудко бар» будет,осталось кальянную РФС забабахать
Ответить
С-Пб on-line
1448547306
В кабаке разговорный только английский
Ответить
андрей андреев
1448547886
Новый генеральный спонсор РФС-Мутко бар)))). Газпром отдыхает)))
Ответить
FanatSerj
1448551582
Мутко: Хочу свой бар с Блэкджеком и "раскрепощенными девушками" )))
Ответить
fadda
1448552200
- Виталий Леонтьевич,а Вы знаете,что в Москве "Мутко бар" какой-то открывают? - Конечно,итс ноу криминалити.Итс официалити.
Ответить
Главные новости
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
23:50
1
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
23:21
1
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
23:09
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
22:37
3
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
22:23
30
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
22:01
9
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
4
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Все новости
Все новости
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
23:13
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
22:59
2
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
22:37
3
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
22:31
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
22:31
3
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
22:23
30
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
22:01
9
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
4
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
21:20
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
33
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
7
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+