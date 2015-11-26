440 полицейских обеспечат безопасность матча «Рубин» – «Сьон»

Обеспечивать общественный порядок во время подготовки и проведения матча Лиги Европы «Рубин» – «Сьон» будут более 440 полицейских, 200 военнослужащих воинских частей МВД РФ, а также более 700 сотрудников частных охранных организаций и контролеров распорядителей. Кроме того, на территории стадиона «Казань-Арена» будет организована парковка транспортных средств для болельщиков. Припарковать автомобили также можно на парковках ледового дворца «Татнефть-Арена», торгового центра «Леруа Мерлен», Дворца водных видов спорта, дороге-дублере Третьей транспортной дамбы.

Напомним, матч пятого тура Лиги Европы «Рубин» – «Сьон» состоится в четверг, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени.