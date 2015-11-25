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    Турецкие СМИ сообщают о конфликте между Жестоковым и Караденизом из-за сбитого самолета

    Между защитником «Рубина» Максимом Жестоковым и полузащитником казанского клуба Гекденизом Караденизом произошел конфликт из-за сбитого российского самолета. Об этом сообщает турецкий сайт Sporterim.

    По информации этого портала, на вечерней тренировке «Рубина» Жестоков сказал Караденизу: «Ваша страна сбила наш самолет». В ответ на это турецкий футболист заметил: «Турция всегда защищала свои границы, почитай историю».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 21:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11

      DAO86 28 ноября 2015, 13:55

      Видимо, Карадениз уверен, что этим он защищает турецкие границы.
      Исключительность - заразна!

      -1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 28 ноября 2015, 13:36

      жаль что Карадениз не влупил этому козломордому. Каждая страна защишает свои границы и Турция не исключение. Нех лезть куда не надо, хреновы провокаторы имперские

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 26 ноября 2015, 18:16

      Жестков,прилетите в Турцию и скажите то же,а то вы вне пределов Турции очень крутой,возможно.

      0
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 26 ноября 2015, 18:06

      Жестоков "жесток",но справедлив)

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 26 ноября 2015, 05:52

      ну карадениз блещёт знанием истории))) реально надо в рубине провести лекцию по истории и рассказать про А.В.Суворова

      1
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 26 ноября 2015, 05:43

      Ага,защищала.Р поэтому вырезала сотни тысячи армян.Ссыкливые беспринципные твари.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Ronaldinho R10 26 ноября 2015, 18:39

      И болгар.

      -1
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      Рейтинг: +2231

      river31 25 ноября 2015, 22:01

      Если и правда, то оба не правы. Спорт должен быть вне политики.

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      Рейтинг: +11

      DAO86 > river31 28 ноября 2015, 14:04

      Думаю, Максим хотел узнать мнение Карадениза - надеялся, что тот сожалеет о случившемся, но турок оказался глуп не по годам.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 ноября 2015, 21:46

      Выгнать этого пенсионера!!! Пусть в Турции на рынке яблоками торгует!!!

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 25 ноября 2015, 21:38

      Жестоков дурак!
      Карадениз что ли сбивал самолет, чтобы на него наезжать?

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      Рейтинг: +12466

      Вомбат > Freyk 25 ноября 2015, 21:52

      В чем наезд-то? В констатации факта? Правда я и конфликта тоже не увидел. Журналисты раздувают?

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      Рейтинг: +11

      DAO86 > Freyk 28 ноября 2015, 14:08

      Максим деликатно узнал - ждать ли ему нож в спину.
      Турок же ответил точь в точь, как тот кто "сбивал".

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