Турецкие СМИ сообщают о конфликте между Жестоковым и Караденизом из-за сбитого самолета

Видимо, Карадениз уверен, что этим он защищает турецкие границы.
Исключительность - заразна!
Между защитником «Рубина» Максимом Жестоковым и полузащитником казанского клуба Гекденизом Караденизом произошел конфликт из-за сбитого российского самолета. Об этом сообщает турецкий сайт Sporterim.
По информации этого портала, на вечерней тренировке «Рубина» Жестоков сказал Караденизу: «Ваша страна сбила наш самолет». В ответ на это турецкий футболист заметил: «Турция всегда защищала свои границы, почитай историю».