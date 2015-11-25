Турецкие СМИ сообщают о конфликте между Жестоковым и Караденизом из-за сбитого самолета

Между защитником «Рубина» Максимом Жестоковым и полузащитником казанского клуба Гекденизом Караденизом произошел конфликт из-за сбитого российского самолета. Об этом сообщает турецкий сайт Sporterim.

По информации этого портала, на вечерней тренировке «Рубина» Жестоков сказал Караденизу: «Ваша страна сбила наш самолет». В ответ на это турецкий футболист заметил: «Турция всегда защищала свои границы, почитай историю».