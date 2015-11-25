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  • «Краснодар», «Уфа» и «Кубань» отказались от сборов в Турции

«Краснодар», «Уфа» и «Кубань» отказались от сборов в Турции

25 ноября 2015, 15:41
5

Исполком РФС порекомендовал российским клубам воздержаться от проведения сборов в Турции в связи с известными событиями вчерашнего дня. Несколько клубов уже отреагировали на данную рекомендацию.

«Ранее у нас был запланирован второй-третий сбор в Турции, но это было до недавних событий в мире. Но договоры мы не заключали. Думаю, мы будем действовать в тех же рамках, что и все клубы России, по согласованной политике всех клубов, согласно рекомендации РФС», – рассказал заместитель генерального директора «Краснодара» Нурбий Хакунов.

«Уфа» проведет первый сбор на Кипре. Место для остальных сборов пока находится под вопросом.

«Первый сбор мы проведем на Кипре. Где будут проходить остальные сборы – вопрос пока открытый. Мы будем его обсуждать. Но в Турцию не поедем», – сказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

Краснодарская «Кубань» также поддержала рекомендацию РФС, отказавшись от традиционных сборов в Турции.

«Мы планировали провести сборы в Турции, но в связи с международной обстановкой, понятное дело, туда не поедем. Это принципиальные моменты. Мы уже подписали договоры о проведении сборов в Турции, но буквально недавно компания (организатор сборов) прислала нам сообщение, что не может обеспечить условия для проведения сборов, поэтому договор мы расторгли. Даже если бы ситуация была обратная, мы бы в Турцию не поехали», – сказал генеральный директор футбольного клуба Валерий Стаценко.

Напомним, что обострение российско-турецких отношений произошло из-за вчерашнего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой «воздух-воздух» турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Кубань (ЛФЛ) Уфа Хакунов Нурбий
Комментарии (5)
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Диктор
1448457596
Красавцы
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Диктор
1448457627
Не то что этот сра-ный Локо.Баба она и в Африке баба.
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АртурZaСМ
1448459383
Никогда не нравились турки... с.ки двуличные!
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Сармат Ростов
1448464736
Так и надо!!! Уважаю и поддерживаю решение упомянутых клубов!!!
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Каратель помойников
1448541240
вот ща турки то висячку черемякнут))) а они наверно уже барыши посчитывать начали,.уй им в клюв
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