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Мини-футбол. Кулешова: «Не верится, что мы все-таки обыграли Испанию»

25 ноября 2015, 10:56

Впечатлениями от исторической победы над сборной Испании (3:1) в рамках группового этапа чемпионата мира в Гватемале поделилась автор одного из голов в ворота «красной фурии» Татьяна Кулешова.

– Татьяна, примите поздравления с победой! Наконец-то обыграна сборная Испании! Что чувствуете?
– Честно говоря, до сих пор немного не верится, что мы все-таки смогли это сделать. Мы очень давно мечтали об этой победе и вот наконец этот день настал. Сегодня мы полностью следовали тренерской установке, преодолели большой объем подготовительной работы и это дало свои плоды. Впереди еще нас ждут не менее важные матчи, но стартовать с победы, тем более над таким соперником, как Испания очень приятно!

– Во втором тайме уже при счете 3-0 в нашу пользу испанкам удалось сильно прижать нашу команду к собственным воротам, не было тревожно в этот момент?
– Наша игра сегодня складывалась с определенными перепадами, эмоции захлестывали, что порой приводило к опасным ситуациям у наших ворот. К тому же, очень много сил мы отдали в первом тайме, соперник прекрасно знал об этом, что и привело к возросшему прессингу. Испанкам необходимо было забивать, вполне естественно, что они полезли вперед. Волнение присутствовало, но хорошо то, что хорошо заканчивается.

– И все-таки, в чем видите причину столь успешного, результативного первого тайма, даровавшего в итоге нам победу?
– Наверное, Евгений Викторович (Кузьмин – прим.) сумел подобрать нужные слова, мотивировать нас, дать верную установку, следуя которой мы сумели достичь комфортного преимущества и довести встречу до победы. Только благодаря нашему тренерскому штабу то, что еще вчера казалось практически нереальным, сегодня воплотилось в жизнь.

– Очевидно, что расслабляться еще очень рано. Какие мысли о предстоящих встречах с Гватемалой и Японией?
– На данный момент скорее имеет место полное опустошение, никаких мыслей практически нет. Сейчас самое главное – как следует отдохнуть и восстановиться, поскольку матч с испанками потребовал от нас чрезмерной самоотдачи и психологической нагрузки. Все предстоящие игры важные, каждый соперник представляет угрозу, поэтому будем готовиться и стараться радовать наших болельщиков новыми победами!

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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