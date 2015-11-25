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Веретенников исключен из совета по подготовке ЧМ-2018

25 ноября 2015, 06:09

Бывший главный тренер «Луча-Энергии» Олег Веретенников был исключен из совета по подготовке к чемпионату мира 2018 без объяснения причин.

Я думаю, что те, кто принял такое решение, одной из причин, скорее всего, назовут то, что в последнее время я не часто бывал в Волгограде. Правда, не считаю ее достаточно весомой для моего исключения. Ведь мне даже никто не позвонил, заранее не предупредил, что существует вероятность такого развития событий. Как у нас это, к сожалению, принято, все сделали за спиной, решив все заранее где-то в кабинетах. Да даже после исключения никто не спешил об этом мне сообщать. Почитайте официальные новости. В них рассказали о новых членах, а об исключенных как будто специально умолчали. Вспоминая историю со снятием «Ротора» с соревнований и дальнейшую ликвидацию клуба, прихожу к мысли, что за моим исключением стоит Василий Иванович Галушкин. Все сделано в его стиле.

Наверное, по-настоящему футбольные люди тому же Галушкину в этом совете не нужны. Считаю, что я все-таки заслужил быть его членом. Тем более, когда совет только создавался и мою кандидатуру утвердили, очень многие меня поддержали: ветераны футбола, специалисты и болельщики. Пока подобные подковерные игры и интриги в нашем спорте не закончатся, шансов вернуть волгоградский спорт на былые позиции не будет», – цитирует Веретенникова V1.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Веретенников Олег
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