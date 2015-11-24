Виллаш-Боаш: «Хотим одержать шесть побед в шести матчах»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после победы над «Валенсией» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0) заявил, что его команда планирует набрать максимум возможных очков на этой стадии турнира.

«Мы начали матч с хорошей интенсивностью, «Валенсия» не смогла ответить. За исключением 10 минут во втором тайме мы доминировали и контролировали игру. Думаю, это очень радостный момент для всей России и всего российского футбола. Абсолютно заслуженная победа и выход в следующий раунд.

Что касается матча с «Гентом», то это будет непростой выезд с учетом всех событий в мире. Но мы хотим сделать исторический результат, шесть побед в шести матчах. Посмотрим, насколько будет мотивирован «Гент». Безусловно, поедем за победой», – сказал португалец.