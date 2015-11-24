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    Шатов: «Думаю, можем повторить, а затем превзойти рекорд «Спартака» в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился своими первыми впечатлениями после победы над «Валенсией» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Спасибо нашим болельщикам, что сегодня поддерживали нас. Небольшой праздник для Санкт-Петербурга, ведь мы одержали пятую победу подряд в Лиге чемпионов, обеспечив себе выход в следующий этап Лиги чемпионов с первого места. Я слышал о рекорде «Спартака», но думаю, что мы можем его повторить, а затем превзойти», - сказал Шатов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.11.2015 22:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 ноября 2015, 08:28

      И тут Остапа понесло.))) (Двенадцать стульев)
      с такой игрой против слабых соперников, у бомжей нет шансов пройти в 1/4

      1
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      Рейтинг: +11

      Tamerlanchik 25 ноября 2015, 05:27

      Рекорд на то и рекорд, что его надо превосходить, а не повторять

      0
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 25 ноября 2015, 01:21

      Да ради бога повторяйте и превосходите,только в Спартаке тогда не было не единого легионера и тем более за десятки лимонов евро

      2
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      Рейтинг: +15

      jakshylykov 25 ноября 2015, 00:47

      Как превзойти?? За желание никто не даст 4 очка

      1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 24 ноября 2015, 23:43

      Не надо 6 побед в 6 матчах, а потом вылета в 1:8 финала. Лучше весной как следует подготовьтесь и пройдите в 1:4.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 ноября 2015, 23:23

      Мы все тоже были бы не против такого успеха. Но лучше сперва сделать, а потом хвастаться! Мечтатель.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > APchelov 25 ноября 2015, 00:56

      Ау,употребленно слово "иожем"-читайте внимательно.

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