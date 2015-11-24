Луческу: «Полагаю, что против нас на поле выйдет очень сильно мотивированный «Реал»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу в преддверии игры своей команды против мадридского «Реала» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал крупное поражение «сливочных» от «Барселоны» (0:4) в минувшем туре чемпионата Испании.

«Сложно оценить это поражение. В моей карьере были ситуации, когда реакция команд, которые проигрывали с таким счетом, была агрессивной. После таких матчей футболисты пытаются доказать, что это была лишь случайность. Правда, случались и моменты, когда команды не могли выйти из этой ситуации, а их состояние оставалось таким и дальше. Я думаю, что это поражение очень сильно повлияло на их имидж. В последние дни было большое давление на игроков и руководство клуба. Полагаю, что завтра на поле выйдет очень мотивированная команда, которая захочет реабилитировать себя после такого поражения.

Нам в предстоящей игре, в первую очередь, нужно избавиться от тех ошибок, которые мы допустили на поле в Мадриде. У нас было преимущество поначалу, мы создали первый же момент на третьей минуте, после которого могли забить. К сожалению, ошибся Пятов – и Бензема открыл счет. И этот факт очень сильно повлиял на всю команду – не было уже той смелости во владении мячом и в атакующих действиях, которые имели место до этого нелепого гола. Не хотелось бы вспоминать о том пенальти, которого и близко не было, – мяч попал в спину. Ну и, конечно, после удаления Степаненко «Реалу» было намного проще. Даже в численном меньшинстве мы владели мячом. К сожалению, счет 4:0 не соответствует тому, что происходило на поле. Ждем с нетерпением завтрашней игры. Ясно, что и у нас, и у «Реала» есть проблемы с составом, но не хотелось бы, чтобы та боязнь, которую мы показали после первого пропущенного мяча в Мадриде, имела место и завтра. Желал бы увидеть такую команду, которая была в поединке с «Мальме» на протяжении всего матча! Была продемонстрирована и хорошая организация, и большая вера в свой потенциал. К сожалению, еще две ошибки судейства – карточки Кучеру и Срне – лишили нас этих опытных футболистов, в которых команда очень сильно нуждалась бы завтра», – сказал Луческу.