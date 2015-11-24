Отступные за Гайтана составят 45 миллионов по новому контракту

Хавбек «Бенфики» Николас Гайтан обсудил со своим клубом условия нового соглашения, которое будет действовать до середины 2019 года. Согласно новому контракту, отступные за полузащитника будут составлять 45 миллионов евро.

Гайтан уже продлевал действующее соглашение с «орлами» в прошлом году, но тогда сумма отступных была на 10 миллионов евро меньше. Также в новом договоре прописано и повышение зарплаты аргентинского игрока. Все это делается лиссабонским клубом, чтобы удержать Гайтана, который входит в сферу интересов других клубов.