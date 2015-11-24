Годин: «Суарес – лучшая «девятка» в мире»

Защитник «Атлетико» Диего Годин заявил, что форвард "Барселоны" и по совместительству его партнер по сборной Луис Суарес, является абсолютно лучшим игроком в мире на своей позиции.



«Суарес является лучшей "девяткой" в мировом футболе. В его арсенале имеется все, чем должен обладать нападающий. Накануне его перехода в «Барселону» я отмечал, что Луис украсит состав любого мирового гранда», – сказа Годин.



Кроме того, по словам Година его кумиром был экс-игрок сборной Уругвая Энцо Франческоли.