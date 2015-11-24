Депай: «Гиггз дает мне много полезных советов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай вернулся на поле впервые после начала октября, отметившись голом в ворота «Уотфорда».

«Каждый молодой футболист проходит через такое. Но моя задача тренироваться и получать от этого удовольствие. Райан Гиггз дает мне много полезных советов, мы с ним кое над чем работаем. В трудные моменты ощущать поддержку особенно важно», – сказал Депай.

В текущем розыгрыше АПЛ Депай провел на поле девять матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.