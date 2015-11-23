Бердыев: «Сыграли ниже нашего обычного уровня»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев оценил игру своих подопечных в матче 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:1).

«Мы сыграли ниже нашего обычного уровня. У Ю Бен Су давно не было игровой практики, это сказалось. Он двигался в меру своих возможностей, старался, но обострений как таковых не было. Бухарова и Азмуна не хватало, не было той мобильности, которая обычно нам присуща», – говорит Бердыев.

Добытое в этой встрече очко вывело «Ростов» на чистое второе место. По мнению наставника, это не скажется на состоянии игроков.

«Второе место на нас не давит. Готовимся от игры к игре, не думаю, что занимаемое место как-то давит на нас. Футболисты понимают, что самый важный матч – предстоящий, и далеко вперед не смотрят».