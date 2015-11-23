Виллаш-Боаш: «В РФПЛ нам не очень везло с судьями. Надеюсь, завтра будет по-другому»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ответил на вопросы журналистов в преддверии матча пятого тура Лиги чемпионов против «Валенсии».

– «Валенсия» сейчас переживает не лучший период, согласны?

– Я знаю, что происходит с «Валенсией». Мы смотрели ее матч с «Лас-Пальмасом». Сложности видны. Но Нуну как тренер-португалец найдет выход из ситуации. «Валенсии» нужны результаты в важных матчах. Таких, как с нами, потом с «Севильей», «Барселоной». Это поможет переломить не очень хорошую полосу. Возможности для этого, уверен, будут. Тренер и игроки станут делать все от них зависящее, чтобы добиться результатов. В том числе в игре с нами.

– Планирует ли «Зенит» кем-то усилится зимой и с кем может расстаться?

– Не думаю, что изменения будут большими. Зимой цены гораздо выше, чем летом. Так что варианты лимитированы. К тому же у нас очень хорошие игроки. Нам важно будет зимой правильно подготовиться к следующему этапу Лиги чемпионов. Весной в плей-офф выйдут 16 команд высочайшего уровня. Этому уровню не просто соответствовать, когда нет игровой практики. Поэтому зимняя подготовка будет крайне важна.

– Говорят, что судейство в национальном чемпионате отличается от международного. Такая разница является проблемой для вас? Может ли погода стать проблемой для судей?

– Арбитры будут делать все зависящее от них, чтобы хорошо сделать свою работу.Так же, как и мы. В российском чемпионате нам не очень везло с арбитрами. Надеюсь, завтра будет иная ситуация, нас будет судить очень опытный рефери из Норвегии. Думаю, он привычен к холоду.

Матч «Зенит» – «Валенсия» состоится во вторник 24 ноября. Начало – в 20.00.