КДК рассмотрит баннер фанатов «Спартака» «Ноу Криминалити»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что КДК рассмотрит три несанкционированных баннера болельщиков «Спартака».

«КДК рассмотрит использование и бросание пиротехники болельщиками «Спартака» в матче с «Краснодаром». Также мы рассмотрим три несанкционированных баннера, которые были вывешены на трибуне, где находились поклонники «Спартака». Один из них – это баннер «Ноу криминалити», об остальных мы расскажем на пресс-конференции.



Мы рассмотрим скандирование болельщиков «Амкара» в матче с «Рубином». В игре «Локомотив» — «Анжи» комитет рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Анжи». Также будет рассмотрено скандирование и использование пиротехники болельщиками «Динамо» в матче с «Мордовией». И еще рассмотрим задержку матча на четыре минуты по вине москвичей», — сказал Григорьянц.